El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió la matricula para distintos cursos en las sedes de Heredia, Desamparados, San Ramón y Florida Sur.

Los cursos se impartirán en modalidad presencial y virtual. Estarán dirigidos a personas mayores de 16 o 18 años, según la especialidad del programa.

Dentro de los cursos que ofrece el INA se encuentran:

Excel

Gestión de residuos sólidos

Maquetación Web

Visualización de datos

Las personas interesadas pueden obtener más detalles de inscripción en la página de Facebook del INA. Además, podrán conocer los requisitos, modalidades y sedes en que se impartirá los cursos.