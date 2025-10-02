El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió la matricula para distintos cursos en las sedes de Heredia, Desamparados, San Ramón y Florida Sur.
Los cursos se impartirán en modalidad presencial y virtual. Estarán dirigidos a personas mayores de 16 o 18 años, según la especialidad del programa.
Dentro de los cursos que ofrece el INA se encuentran:
- Excel
- Gestión de residuos sólidos
- Maquetación Web
- Visualización de datos
Las personas interesadas pueden obtener más detalles de inscripción en la página de Facebook del INA. Además, podrán conocer los requisitos, modalidades y sedes en que se impartirá los cursos.