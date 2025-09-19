Una nueva onda tropical afectará Costa Rica con lluvias intensas este fin de semana, especialmente en la Zona Norte, península de Nicoya y Pacífico Sur, según el Instituto Meteorológico Nacional.

La saturación de suelos por las precipitaciones recientes eleva el riesgo de deslizamientos e inundaciones en estas regiones, lo que ha llevado a las autoridades a emitir alertas preventivas.

La onda tropical número 31, que ingresará entre domingo y lunes, reforzará los eventos lluviosos con posibles tormentas eléctricas en áreas montañosas.