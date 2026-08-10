Nueva onda tropical llega al país: Así estará el clima este lunes

La onda tropical número 30 transitará el territorio costarricense durante la tarde de este lunes, generando lluvias significativas en el oeste del Valle Central, las cercanías del Caribe, la zona norte y el sur del país, donde se podrían registrar chubascos de intensidad variable.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantiene vigilancia sobre este fenómeno que reforzará las precipitaciones, especialmente en las regiones donde la humedad y las condiciones atmosféricas favorezcan su desarrollo.

Las autoridades recomiendan a la población mantener precaución ante posibles acumulados de agua y no descuidar el paraguas durante esta jornada, aunque la presencia de polvo del Sahara en el territorio nacional podría moderar la intensidad de la onda.