Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La nueva megacárcel será inaugurada en nueve días en San Rafael de Alajuela, como Centro de Alta Contención de Crimen Organizado, según informó el Gobierno de la República.

El centro penal tendrá una capacidad máxima de 5.100 privados de libertad y contará con un espacio de 91 mil metros cuadrados para albergar a personas de alto riesgo.

La obra será entregada el próximo 14 de octubre a las 12:30 p. m., para su construcción se invirtieron cerca de €21 mil millones, y estará ubicada en el mismo terreno que el Centro Penal La Reforma.