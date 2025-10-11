Escrito por: Eduardo Troconis

Costa Rica cuenta ahora con una nueva ley que endurece significativamente las sanciones contra quienes maltraten o abandonen a adultos mayores. Los diputados de la Asamblea Legislativa dieron el pasado jueves su voto afirmativo en segundo debate al proyecto que modifica el artículo 142 bis del Código Penal, estableciendo penas de prisión más severas.

De acuerdo con la reforma, las sanciones quedarán así:

Por abandono: de 1 a 3 años de cárcel.

de de cárcel. Si el abandono pone en peligro la vida de la persona: de 3 a 6 años .

de . Si el abandono provoca la muerte: de 6 a 12 años de prisión.



El objetivo de esta ley es frenar el aumento de casos de abandono y negligencia, una problemática que va en crecimiento en los últimos años. Según datos oficiales, los casos pasaron de 800 a 1.000 entre 2021 y 2022, lo que encendió las alarmas en instituciones de bienestar social y organizaciones de derechos humanos.

La aprobación de esta ley forma parte de los esfuerzos del país por fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores, especialmente ante el envejecimiento acelerado de la población costarricense.