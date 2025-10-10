La Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley que busca garantizar la estabilidad laboral para los docentes del MEP que cuenten con más de dos años de experiencia.

Esta normativa, presentada inicialmente en marzo del 2023, no solo agiliza y transparenta los procesos de traslado mediante una plataforma digital que facilita las permutas entre regiones, sino que también garantiza la continuidad educativa.

La ley representa un avance crucial para el sector, donde se registran casos de educadores que han esperado hasta diez años para obtener un nombramiento definitivo.