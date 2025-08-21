El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) puso a disposición de los usuarios un nuevo sistema de citas en línea para recuperar vehículos y otros bienes que son decomisados en carretera.

Nancy Rojas, directora del COSEVI, explicó que a través de esta modalidad se podrán retirar bicicletas, patinetas, patines, vehículos en proceso de inscripción y automotores especializados o de competición que normalmente no circulan en carretera.

Antes, el trámite se realizaba únicamente de manera presencial en sedes regionales o en San José, lo que obligaba a los usuarios a hacer filas y esperar turnos.

Con el nuevo sistema, la persona podrá agendar su cita en el sitio web oficial, ingresar sus datos y conocer de previo los requisitos que debe presentar, lo que agiliza el proceso y evita contratiempos.

Más información en el video adjunto.