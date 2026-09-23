Nueva balacera deja una persona muerta

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Una nueva balacera registrada este miércoles dejó a un hombre muerto en el sector de El Hoyón, en San Isidro del General, Pérez Zeledón.

Hombre muere tras recibir varios disparos

Según la información preliminar de atención de emergencia, un hombre adulto, de aproximadamente 30 años, recibió varios impactos de arma de fuego en la entrada hacia el sector de 8 de Diciembre.

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para atender al herido. Sin embargo, al llegar encontraron al hombre sin signos vitales.

La unidad básica que atendió la emergencia confirmó el fallecimiento en el lugar.

Autoridades investigan lo ocurrido

El reporte inicial señala que el caso permanece en desarrollo, por lo que todavía no se conocen detalles sobre las circunstancias que provocaron la balacera ni sobre la identidad de la víctima.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

La información disponible hasta el momento es preliminar y podría actualizarse conforme avance la atención de la emergencia y la investigación.

De momento, la zona permanece cerrada y con gran cantidad de autoridades.

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