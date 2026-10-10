Nueva balacera deja un muerto en media calle

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado en el sector de La Caporal, en Aguas Zarcas de San Carlos, en un ataque armado que mantiene bajo investigación a las autoridades judiciales.

Según versiones preliminares, la víctima viajaba en un vehículo Toyota Hilux blanco cuando varios sujetos dispararon contra el automotor mientras este retrocedía.

La información disponible señala que el vehículo chocó contra una barrera de cemento. Posteriormente, el hombre habría salido del automotor y recibió más disparos.

Las circunstancias del homicidio y la identidad de los responsables se mantienen bajo investigación.

Cierran ruta tras homicidio

La ruta 250, entre Aguas Zarcas y Pital, permaneció cerrada debido a la atención del homicidio. El hecho ocurrió aproximadamente 800 metros al norte de la conocida calle El Desvío, en La Caporal.