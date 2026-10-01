Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un hombre de 23 años resultó herido tras una balacera ocurrido este jueves al mediodía en el sector de Uvita, en Osa.

¿Qué dijo el OIJ?

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ofendido, de apellido García, estaba en vía pública cuando dos sujetos, quienes en apariencia viajaban en una motocicleta, llegaron hasta el lugar.

Los sospechosos, sin mediar palabra y por razones que todavía se investigan, dispararon en múltiples ocasiones contra el joven y luego huyeron del sitio.

García recibió impactos de bala en el hombro, brazo y tórax, por lo que requirió traslado al Hospital de Ciudad Cortés para recibir atención médica. De acuerdo con el reporte judicial, las heridas no comprometieron su vida.

OIJ investiga el ataque

Agentes judiciales se desplazaron hasta el sitio y realizaron la recolección de indicios balísticos relacionados con el ataque.

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El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho y localizar a los responsables.Nueva balacera deja hombre luchando por su vida en carretera