Nueva balacera aterroriza Barrio México

Los vecinos de Barrio Claret, en Barrio México, viven con temor por una serie de balaceras que se registran principalmente durante la noche y la madrugada.

El más reciente de los ataques ocurrió cuando dos hombres llegaron en motocicleta y uno de ellos ingresó a una propiedad para disparar contra una vivienda.

Las autoridades judiciales manejan como posible móvil una venganza relacionada con la venta de drogas.

Además, el OIJ difundió recientemente un video en el que dos hombres encapuchados descendieron de un vehículo y dispararon contra una vivienda antes de escapar.

Los enfrentamientos entre grupos rivales son tan frecuentes que algunas personas optaron por no dormir en sus habitaciones para evitar ser alcanzadas por una bala perdida.

Tiroteos se repiten durante la madrugada

Según los vecinos, los disparos suelen escucharse entre las 11 p. m. y las 4 a. m. y aumentaron durante las últimas semanas.

Uno de los sectores que genera mayor preocupación es el área cercana al río, donde los habitantes aseguran que ya encontraron casquillos y han presenciado diferentes episodios de violencia.

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“Una bala perdida es lo que más pasa por la mente de los que vivimos acá”, relató uno de los vecinos.

Otra habitante contó que su hija incluso prefiere dormir en una zona distinta de la vivienda por temor a que una bala atraviese las ventanas.

Autoridades identifican grupos vinculados con la violencia

Las autoridades sospechan que dos asentamientos ubicados en la zona estarían siendo utilizados como refugio por personas vinculadas con grupos delictivos.

Ante la repetición de estos hechos, las autoridades anunciaron una mayor atención policial en Barrio Claret y otros sectores de Barrio México.

Fuerza Pública, la Policía Municipal de San José y otras instituciones trabajan en la identificación de los integrantes de los grupos involucrados.