Una nueva amenaza de tiroteo generó preocupación en el Liceo Regional de Flores, Heredia. El pasado jueves en la tarde comenzó a circular en redes sociales una imagen que anunciaba un posible ataque para el 10 de octubre del 2025, firmada por “los rusos”. Padres y estudiantes reaccionaron con alarma.

Protocolos activados

La dirección del centro informó que conocían la situación desde el 29 de septiembre y activaron los protocolos de seguridad: notificaron al MEP, OIJ, Fuerza Pública y Policía Municipal. Las autoridades se presentaron este viernes en el colegio para garantizar la seguridad. La amenaza no se concretó.

Situación recurrente

En los últimos meses se han reportado casos similares, como el ocurrido en el Liceo de Heredia en septiembre. Autoridades y expertos señalan la necesidad de reforzar la atención psicosocial en los centros educativos ante el aumento de este tipo de situaciones.