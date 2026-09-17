Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Nova Cinemas estrena “Resident Evil: Noche Cero” y “Panda Plan 2”, dos producciones que llegan a la cartelera para el disfrute de los amantes del cine en Costa Rica.

Los interesados pueden adquirir sus entradas a través del sitio web www.novacinemas.cr y disfrutar de estas películas en las salas de la cadena de cines.

Ambos estrenos forman parte de la variada cartelera que Nova Cinemas ofrece al público costarricense, que incluye opciones para todos los gustos y edades.