Nova Cinemas estrena en formato IMAX “Scream 7” y “Epic: Elvis Presley en concierto” esta semana

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Nova Cinemas ofrece esta semana una cartelera variada con estrenos exclusivos en su formato IMAX, disponible en los complejos de Cariari y Escazú, donde los espectadores podrán disfrutar de Scream 7, que por primera vez en la historia de la franquicia llega a este formato de gran tamaño.

A esta proyección se suman Epic y Elvis Presley en concierto, un documental musical que promete una experiencia inmersiva para los fanáticos del artista.

Además, en Formato One de Plaza Real Alajuela y en todos los complejos de Nova Cinemas, los cinéfilos encontrarán Nuremberg: El Juicio del Siglo y la película nominada al Oscar Hamnet.