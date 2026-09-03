Notifican a Pilar Cisneros y enseña documento en vivo

Pilar Cisneros ya fue notificada y en media transmisión en vivo, enseñó el documento por el que la requerían las autoridades. Recordar que Fiscalía General emitió una alerta migratoria en contra de la exdiputada.

¿Por qué emitieron una alerta migratoria en contra de Pilar Cisneros?

Según indica el documento, al que tuvo acceso Noticias Repretel, a Cisneros la requieren en presunto perjuicio de la pureza del Sistema Electoral por el aparente delito de recepción de contribuciones privadas ilegales.

En el documento se indica la necesidad de notificar a Cisneros, con el objetivo de evitar su ingreso o salida del país por algún medio o frontera.

Muestra el documento en media transmisión en vivo

Luego de haber finalizado la transmisión en vivo, Cisneros mostró el documento.

Deberá comparecer en Fiscalía General este 4 de setiembre, a las 8:00 p.m.

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