Noticias Repretel incorpora nueva periodista a su edición matutina

Conozca la nueva presentadora.

La edición matutina de Noticias Repretel ya no será presenteda solo por Roberto Brenes y Laura Solórzano, una nueva periodista se incorpora al equipo.

¿De quién se trata?

A partir de este 17 de agosto, la joven Génesis Castillo lo acompañará a usted todas las mañanas. Castillo, con su gran carisma y profesionalidad, le presentará las noticias más importantes para el inicio del día.

¿Y cómo le fue en su primer día como presentadora de Noticias Repretel Matutina?

Acá lo puede ver.

Recuerde acompañarnos en la edición matutina, a partir de las 5:50 a.m. por Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y You Tube.