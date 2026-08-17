Noticias Repretel incorpora nueva periodista a su edición matutina

La edición matutina de Noticias Repretel ya no será presenteda solo por Roberto Brenes y Laura Solórzano, una nueva periodista se incorpora al equipo.
A partir de este 17 de agosto, la joven Génesis Castillo lo acompañará a usted todas las mañanas. Castillo, con su gran carisma y profesionalidad, le presentará las noticias más importantes para el inicio del día.
Acá lo puede ver.
Recuerde acompañarnos en la edición matutina, a partir de las 5:50 a.m. por Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y You Tube.