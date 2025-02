En la madrugada del domingo, un sujeto habría asesinado a su pareja sentimental, Sofía Calvo, de 30 años, en una vivienda en Ciruelas de Alajuela. Según la investigación, el sospechoso confesó el crimen a un familiar mediante un mensaje de texto.

La policía y la Cruz Roja acudieron a la escena del crimen y, en apariencia, el individuo tenía una herida de arma blanca, ya que, al parecer, intentó quitarse la vida.

Noticias Repretel conversó con el hermano del sospechoso, quien aseguró que la relación de la pareja estaba deteriorada. Incluso, le habrían aconsejado al presunto agresor que la dejara por el bien de ambos.

“Muchas veces le dijimos ‘déjela si usted ya ve que la relación se ha vuelto tóxica, no cometa locuras’, no sé si era amor o si era obsesión, pero son cosas que nadie se espera”, relató.

El hermano del sujeto lamentó que la familia de la víctima deba pasar por esta situación y le expresó su pésame.

“Cuando me llamaron a mí y a mis tíos, a mi mamá yo le avisé, todos quedamos impactados, nadie lo podía creer. Ellos se trataban mal, se pegaba, desde hace tiempo venían mal y tratábamos de decirles que ya, que cada uno tomara su camino”, agregó.

Según contó, su hermano dejó de trabajar porque pensaba que su pareja lo traicionaba con ‘todo el mundo’.

“Para que todo el país haga conciencia de que esos celos asquerosos no lo llevan a uno a ninguna parte. Si usted no quiere a alguien, simplemente levántese y váyase, no tome un camino que no tiene que tomar”, finalizó.

De los 6 femicidios registrados este año en Costa Rica, el OIJ ha detenido a 5 sospechosos.

