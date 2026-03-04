Noticia le cambió la carrera a la tenismesista María Paula Araya

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

María Paula Araya, una atleta de 17 años oriunda de Santa Ana, cumplirá el sueño de todo tenismesista al participar en el Mundial de Tenis de Mesa que se realizará en Londres, Inglaterra, en 2026, luego de superar una semana de incertidumbre que la llevó a pensar en abandonar el deporte.

El 11 de febrero, la joven enfrentó una noticia que la golpeó emocionalmente: “Sí lo pensé, en por lo menos dejarlo un tiempo, darme un descanso, porque fue una noticia muy dura para mí”, confesó María Paula, describiendo una mezcla de emociones que la hizo dudar de su futuro en la disciplina.

Sin embargo, tras varias conversaciones y acuerdos con su entorno, una semana después se confirmó su presencia en la cita mundialista, donde competirá junto a tres compañeras representando a Costa Rica.

La multicampeona nacional y centroamericana comenzó en el tenis de mesa a los seis años junto a su hermano, viéndolo inicialmente como un deporte recreativo que hoy la lleva al escenario más importante del mundo.