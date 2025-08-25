El reconocido productor de radio y televisión e imitador nacional, Norval Calvo, asumirá la dirección creativa de las transmisiones de fin de año del Grupo Repretel como los Toros del 6, el Festival de la Luz y otras sorpresas que tiene la empresa para su audiencia.

Calvo, con más de 37 años de trayectoria, será acompañado por un experimentado equipo de producción encabezado por Diana Rosa Villalobos, con más de 15 años de experiencia en la empresa.

“Me siento muy honrado y agradecido con Dios por esta designación. La asumo con gran responsabilidad. Trabajaremos muchos proyectos nuevos con el gran equipo de Grupo Repretel. Me enfocaré en compartir mi experiencia y dar oportunidad a talento nuevo para llevar siempre alegría a nuestras audiencias”, comentó Norval Calvo.

Este nombramiento es parte de la evolución de la empresa en el último año bajo el liderazgo de Carlos Hernández como director general. Gracias a los cambios, Repretel es hoy un grupo mucho más dinámico, eficiente y resiliente a los desafíos del mercado.

“Norval ha sido un bastión de Repretel y del humor costarricense desde hace muchísimos años. Dirige proyectos tremendamente exitosos y es un referente en las mejores transmisiones de fin de año. Este paso es un reconocimiento al trabajo de Norval como parte de la transformación en el nuevo Repretel¨, agregó Hernández.

Repretel amplió su producción multiplataforma, incluyendo algunos proyectos nuevos en camino. Inauguró un cine en Limón, remodeló los sets principales de televisión, refrescó su oferta audiovisual en Giros, Deportes y Noticias. Estos y otros ajustes administrativos permitieron optimizar la operación del grupo.

Hernández añadió que en Grupo Repretel “estamos haciendo cambios desde hace un año focalizados en respetar y potenciar el talento joven y propio; a reconocer a las personas de la casa y a evolucionar en nuestra forma de hacer televisión y generar contenido audiovisual”.

La empresa aprovechó para agradecerle al periodista y productor Frederick Fallas, su paso por el canal, al mismo tiempo que el programa Las Historias se enfila hacia una propuesta renovada. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos.