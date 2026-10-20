Nombramiento de Bryan Ruiz como DT de La Sele entra en semana clave

La próxima fecha FIFA inicia el 9 de noviembre.

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El nombramiento de Bryan Ruiz como DT de La Sele entra en una semana clave, mientras el excapitán revisa durante las últimas horas su contrato con la Federación Costarricense de Fútbol a la espera de concretar la firma.

Ruiz permanece fuera del país tras regresar de Andorra, donde se capacitó para obtener su licencia UEFA B y A junto a figuras como Sergio Busquets y Andrés Guardado en el curso.

Su regreso a Costa Rica está previsto para finales de esta semana por un viaje personal, mientras la fecha FIFA del 9 de noviembre apremia para preparar la convocatoria ante Ecuador y Argentina. 