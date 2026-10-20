Nombramiento de Bryan Ruiz como DT de La Sele entra en semana clave

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El nombramiento de Bryan Ruiz como DT de La Sele entra en una semana clave, mientras el excapitán revisa durante las últimas horas su contrato con la Federación Costarricense de Fútbol a la espera de concretar la firma.

Ruiz permanece fuera del país tras regresar de Andorra, donde se capacitó para obtener su licencia UEFA B y A junto a figuras como Sergio Busquets y Andrés Guardado en el curso.

Su regreso a Costa Rica está previsto para finales de esta semana por un viaje personal, mientras la fecha FIFA del 9 de noviembre apremia para preparar la convocatoria ante Ecuador y Argentina.