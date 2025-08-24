Escrito por: Eduardo Troconis

Un gesto que enterneció a muchos se vivió en Pérez Zeledón, cuando un oficial de tránsito detuvo el tráfico para permitir que una familia de patitos cruzara la calle con seguridad.

Primero pasaron los dos patos adultos con paso lento y, detrás de ellos, los pequeños avanzaron con un ritmo mayor mientras los conductores esperaban pacientemente.

La escena no solo arrancó sonrisas, sino que también dejó un mensaje de respeto hacia la vida silvestre y la importancia de la empatía en la carretera por parte de los conductores y oficiales, en este caso, de transito.