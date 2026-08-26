¡No todo dolor lumbar es igual! Aprenda a distinguirlo

La diferencia principal entre el lumbago y la ciática es que el primero causa dolor solo en la parte baja de la espalda, mientras que la ciática irradia hacia el glúteo y la pierna.

El Dr. Alexander Lin, médico especialista en dolor y paliativos, indica que el lumbago es una molestia localizada que empeora con los movimientos, y que la ciática aparece cuando el nervio ciático se comprime o inflama.

El especialista explica que este nervio, el más largo del cuerpo, recorre desde la espalda hasta el pie, y su dolor se siente como una corriente eléctrica, ardor o quemazón.