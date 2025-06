Escrito por: Jade Venegas.

El cantante español Alejandro Sanz rompió el silencio sobre las acusaciones formuladas por Ivet Playà sobre supuestos abusos y manipulación emocional.

El cantante publicó este martes, 24 de junio, un mensaje a través de su canal oficial de Whatsapp.

Sanz calificó los hechos como una “campaña de descrédito” y enfatizó: “Jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin”. El artista admitió que no es perfecto, pero volvió a subrayar que “uno de mis defectos no es ser un miserable” y que su dedicación sigue siendo la música.

Con motivo del Día del Fam Sanzero (como bautizó a sus seguidores), Sanz agradeció el apoyo de sus seguidores y reafirmó su decisión de defenderse con firmeza: “Somos, porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos… no permitiré que nos tomen por ingenuos“.

También admitió sentirse incómodo al exponer su vida privada, pero aclaró que no dará un paso atrás, pese a los momentos difíciles y a su vulnerabilidad personal.

El mensaje finalizó con un saludo a sus fans: “Os quiero, soy vuestro… Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno… Feliz día, mi familia bella”.

Entrevista en ¡De Viernes!

