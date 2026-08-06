No solo limpian playas: buzos se sumergen para retirar desechos del fondo del mar

La limpieza de playas y fondos marinos en Tamarindo, Guanacaste, es el principal proyecto de The Clean Wave, una fundación que desde 2017 trabaja para mantener los océanos libres de plástico.

Andrés Bermúdez, uno de los fundadores, explicó que las jornadas no solo retiran basura que llega a la costa, sino también desechos arrastrados por ríos que terminan en el mar.

La iniciativa, que surgió de manera orgánica en la comunidad, ha transformado la playa en un destino reluciente para turistas nacionales y extranjeros, aunque aún enfrentan el desafío de quienes ensucian el ecosistema.