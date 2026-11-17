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Las opciones de regalos de emprendimientos incluyen joyería, plantas y velas decorativas, con propuestas que presentan Ana Monge, Caroline Prado y Amira en la sección.
Las invitadas describen sus productos, explican las opciones de personalización y detallan los cuidados de las plantas, con ideas para elegir regalos en Navidad.
Así, las tres emprendedoras compartieron alternativas artesanales para regalar, decorar los hogares y apoyar los negocios creados por mujeres durante la temporada navideña.