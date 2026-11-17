Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Las opciones de regalos de emprendimientos incluyen joyería, plantas y velas decorativas, con propuestas que presentan Ana Monge, Caroline Prado y Amira en la sección.

Las invitadas describen sus productos, explican las opciones de personalización y detallan los cuidados de las plantas, con ideas para elegir regalos en Navidad.

Así, las tres emprendedoras compartieron alternativas artesanales para regalar, decorar los hogares y apoyar los negocios creados por mujeres durante la temporada navideña.