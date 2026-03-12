Parecía un partido normal para el árbitro tico Juan Gabriel Calderón en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf cuando se enfrentaban el Nashville de Warren Madrigal y el Inter Miami de Messi.

Sin embargo quizá lo más llamativo del 0-0 fue previo al inicio del duelo, particularmente en el momento de la rifa.

El lanzamiento de la moneda se realizó de manera habitual y como lo indica el protocolo, pero hubo un paso que Messi dejó ir y dejó al árbitro tico desconcertado.

Cuando finalizó la rifa, el astro argentino caminó hacia su banquillo para entregar el característico banderín del duelo, pero no saludó al cuarteto arbitral, aún cuando Calderón lo llamó en al menos dos ocasiones. Tampoco se realizó la característica foto de previa al juego.

El duelo transcurrió de manera normal, eso sí, el gol no apareció y todo se decidirá ahora en el PNK Stadium de Miami.

El otro tico protagonista fue Warren, quien disputó 68′ minutos, incluso protagonizó un momento particular con Messi en una marca hacia el argentino.