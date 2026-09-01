¡No ignore este dolor! Hombros y caderas podrían estar dando una señal

El dolor intenso y la rigidez en los músculos de hombros, cuello y caderas, que dificultan movimientos como peinarse o levantarse de una silla, podrían ser señal de polimialgia reumática.

El Dr. Walter Cubillo Suárez, especialista en reumatología, explica que esta rigidez matutina dura más de 30 minutos y empeora después del reposo, afectando casi siempre a mayores de 50 años.

El reumatólogo indica que la enfermedad se diagnostica mediante análisis de sangre que muestran inflamación alta, como la proteína C reactiva, y que el tratamiento principal con corticoides a dosis bajas alivia los síntomas de forma muy rápida.