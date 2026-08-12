¡No ignore estas señales! Doctor explica las alertas del corazón antes de un infarto

El doctor Andrés Ulate Retana, cardiólogo, advierte que el corazón emite señales de alerta con semanas o meses de anticipación a un infarto.

El profesional detalla que síntomas como el cansancio extremo que no mejora con el descanso y la falta de aire al hacer esfuerzos menores son indicadores clave.

Asimismo, el especialista enfatiza la importancia de reconocer dolores atípicos en la espalda, el cuello o la mandíbula, y la aparición de mareos o sudor frío, como llamados de atención del organismo.