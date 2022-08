Alejandro Fernández está en el ojo público desde hace unos días.

Después de publicar algunas imágenes en sus redes sociales presumiendo un look completamente alejado al de charro.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.

Ante las burlas y memes que El Potrillo recibió por atreverse a mostrar una faceta más relajada de él durante sus vacaciones en Italia.

El cantante reveló si le afectó la ola de menciones que recibió de forma reciente.

El hijo de Vicente Fernández mencionó que los atuendos que utilizó no representaron algo fuera de lo normal para él.

Ya que esa es su forma de vestir.

“Estoy de vacaciones no es como que pretenda disfrazarme, estoy en la playa… no traigo nuevo look, así soy, ni modo de que me haya pintado el cabello de blanco”, dijo refiriéndose a que parte de la sorpresa para sus fans es que lució un cabello completamente platinado.

Respecto a los duros comentarios en redes sociales, Alejandro Fernández le recomendó a sus haters que se enfocaran en sus propios asuntos y lo dejaran tranquilo.