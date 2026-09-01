¡No es falta de disciplina! Doctora explica lo que debemos entender sobre el autismo

El autismo no se puede abordar solo a través de la conducta, porque no es un problema de crianza ni de comportamiento, sino una forma diferente de cableado cerebral con bases profundamente biológicas.

La Dra. Patricia Madrigal Fernández, médico funcional, explica que el cerebro de una persona autista presenta diferencias físicas y funcionales que influyen en la comunicación, el aprendizaje y el procesamiento de la información.

La especialista detalla que los movimientos repetitivos, el apego a rutinas y la hipersensibilidad a sonidos o texturas son parte de esta condición, y recomienda apoyos como vitaminas, omega-3 y la eliminación de gluten y lácteos para mejorar la calidad de vida.