La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta tecnológica, sino una parte activa de la vida diaria. Y en Colombia, una pareja decidió llevar esa integración un paso más allá al nombrar a su hija recién nacida “Chat Yipiti”, una versión fonética del nombre del popular chatbot ChatGPT, creado por OpenAI.

El inusual nombre fue registrado el pasado 15 de agosto en la Registraduría Municipal de Cereté, Colombia, y pronto la noticia se difundió a través de medios locales como El Universal de Cartagena. En redes sociales, la historia ha generado asombro, risas y una gran variedad de opiniones sobre los límites de la creatividad al momento de elegir nombres para los hijos.

Según se ha comentado, los padres eligieron el nombre “Chat Yipiti” como una forma de rendir homenaje a la era digital y al papel cada vez más influyente que la inteligencia artificial tiene en nuestras vidas, tanto en el presente como en lo que está por venir.

Este curioso caso no solo pone sobre la mesa el impacto cultural de la tecnología, sino que también abre el debate sobre cómo la modernidad está transformando incluso los aspectos más tradicionales de nuestra sociedad, como la elección de un nombre.