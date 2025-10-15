Escrito por: Eduardo Troconis

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se pronunció con firmeza sobre la situación política en Venezuela durante una entrevista con Fox News, en la que calificó al régimen de Nicolás Maduro como “ilegal” y “criminal”.

¿Qué dijo Rodrigo Chaves?

“El cartel de los soles de Nicolás Maduro está operando en toda América Latina y es una de las fuerzas con las que estamos luchando”, afirmó el mandatario, al referirse a las redes de narcotráfico vinculadas al gobierno venezolano.

¿Qué vínculos tiene Costa Rica con EE.UU.?

Chaves explicó que Costa Rica trabaja en coordinación con Estados Unidos en tareas de vigilancia marítima y control de exportaciones, destacando que el país es “el único en la región que escanea todas sus exportaciones hacia Europa y Estados Unidos”.

Consultado sobre si Maduro debería ser retirado por la fuerza, el presidente fue enfático:

“Costa Rica no tiene ejército. Condenamos la elección de Nicolás Maduro como fraudulenta e ilegal, y creemos que sería bueno para el hemisferio y el mundo que su régimen terminara. Pero las decisiones sobre el uso de la fuerza militar corresponden a Estados Unidos”.

El mandatario también analizó la permanencia del régimen de Maduro, indicando que “la experiencia internacional demuestra que mientras más corrupto es un gobierno, más difícil es que sus líderes renuncien al poder en paz”.