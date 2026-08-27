¡No deje de moverse! El ejercicio puede acompañar el tratamiento contra el cáncer

La fisioterapeuta Gabriela Chinchilla explica los beneficios del ejercicio durante el tratamiento oncológico.

La actividad física realizada antes, durante y después del tratamiento oncológico mejora la tolerancia a las quimioterapias, reduce la fatiga extrema y disminuye el riesgo de recaída.

La fisioterapeuta Gabriela Chinchilla, especialista en rehabilitación oncológica, recomienda comenzar con caminatas cortas de 10 a 15 minutos e incluir actividades como bailar, trabajar en el jardín o pasear al perro.

La especialista señala que el ejercicio contribuye a que el tratamiento sea más efectivo y que, si surgen mareos o dificultad para respirar, se debe parar porque la actividad podría ser demasiado intensa. 