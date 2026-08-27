¡No deje de moverse! El ejercicio puede acompañar el tratamiento contra el cáncer

La actividad física realizada antes, durante y después del tratamiento oncológico mejora la tolerancia a las quimioterapias, reduce la fatiga extrema y disminuye el riesgo de recaída.

La fisioterapeuta Gabriela Chinchilla, especialista en rehabilitación oncológica, recomienda comenzar con caminatas cortas de 10 a 15 minutos e incluir actividades como bailar, trabajar en el jardín o pasear al perro.

La especialista señala que el ejercicio contribuye a que el tratamiento sea más efectivo y que, si surgen mareos o dificultad para respirar, se debe parar porque la actividad podría ser demasiado intensa.