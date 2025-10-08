El Ministerio de Seguridad Pública recapturó al líder narco identificado con los apellidos Sequeira Solís, quien estaba en libertad con medidas cautelares y volvió a dirigir una agrupación dedicada al tráfico de drogas.

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó este miércoles una serie de allanamientos simultáneos como parte del caso Anexión, una investigación que reveló el traslado de grandes cargamentos de cocaína ocultos en vehículos con compartimentos secretos.

Allanamientos en cinco puntos del Gran Área Metropolitana

Los agentes antidrogas, con apoyo de la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal y la DEA de Estados Unidos, ejecutaron cinco allanamientos en Mata de Plátano, San Francisco y Calle Blancos de Goicoechea, así como en Alajuelita y Santa Ana.

Durante la operación detuvieron cinco personas, entre ellas el líder Sequeira Solís, su mano derecha Madrigal Calvo, alias ‘Loco’, y otros miembros identificados como Chacón, Badilla y Arrieta.

Vehículos con compartimentos secretos

Según la PCD, la organización se dedicaba a modificar automóviles para crear compartimentos ocultos donde almacenaban cocaína. En algunos casos, los escondites estaban debajo del asiento del conductor o dentro de plataformas hidráulicas en cajones y maleteros.

Entre 2023 y 2024, los decomisos vinculados al grupo sumaron 373 kilos de cocaína, con operativos realizados en Puntarenas, Alajuela y San José.

Enlace con una red internacional de Limón

Sequeira Solís también figura como parte de la organización desarticulada en Limón en julio anterior, donde se incautaron 500 kilos de cocaína en una fosa conectada a túneles bajo una vivienda en el barrio Los Cangrejos.

Segunda captura en menos de tres meses

Tras su detención en julio, Sequeira quedó en libertad con medidas cautelares, pero continuó operando su propia red criminal. La PCD confirmó que en esta ocasión se solicitará prisión preventiva contra él y los demás implicados.

Durante los allanamientos se decomisó dinero, celulares y otras evidencias que vinculan al grupo con al menos cuatro decomisos de cocaína desde 2023.