Niños y adolescentes de nuestro país podrán cumplir su sueño en ‘Las Historias’

Niños y adolescentes de Costa Rica tendrán la oportunidad de cumplir su sueño y convertirse en presentadores del programa “Las Historias” por un día, gracias a una iniciativa que busca acercar a los más jóvenes al mundo de la televisión y el periodismo.

Los interesados podrán participar en la dinámica que les permitirá conocer el detrás de cámaras de un noticiero y experimentar la emoción de estar frente a las cámaras.

La producción del programa espera una gran participación de los jóvenes talentos del país.