Niños pilotos destacan en kartismo y sueñan con representar a Costa Rica

Los pequeños pilotos Leo y Teo, de 10 años, comparten una característica poco común en el deporte: además de ser competidores en la pista, entrenan, aprenden y compiten juntos como compañeros de equipo, forjando una amistad que trasciende la rivalidad y que ellos mismos definen como divertida y competitiva.

“Somos competencia y amigos también. Me parece divertido, es muy competitivo y me han gustado mucho los carros siempre”, expresó uno de ellos.

Esta dinámica de trabajo en equipo y sana competencia los ha convertido en un ejemplo de compañerismo dentro del kartismo nacional, demostrando que la amistad y el deporte pueden ir de la mano.