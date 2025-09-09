Escrito por: Eduardo Troconis

En una actividad especial del día del niño realizada por la Federación Costarricense de Fútbol, un grupo de niños tuvo la oportunidad de conversar con el técnico de la Selección, Miguel “Piojo” Herrera, y con el guardameta costarricense Keylor Navas, a quienes lanzaron decenas de preguntas que iban desde consejos de nutrición hasta gustos personales.

Entre risas, anécdotas y recomendaciones, los pequeños lograron respuestas sinceras de los protagonistas. Keylor confesó que su helado favorito es el de chocolate, que hubiera jugado como delantero de no ser portero y que su materia preferida en la escuela eran las matemáticas. También compartió lo que sintió al jugar con figuras como Messi y Cristiano Ronaldo: “Sentí alivio de que no los tenía en contra”.

Por su parte, el “Piojo” destacó la preparación mental de la Selección y aconsejó a los niños descansar, alimentarse bien y siempre hacerle caso al entrenador.

El momento más emotivo llegó cuando varios de los pequeños no pudieron contener las lágrimas al ver frente a ellos a su ídolo, Keylor Navas, quien les dejó un mensaje de motivación: “Luchen por sus sueños, crean en el don que Dios les dio y nunca se rindan”.