Niño sorprende con su talento para el floreo sin haber recibido clases

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Ismael Ortega, un niño de 12 años, sorprende en Capelladas con su talento para el floreo, un arte vaquero que aprendió sin recibir clases.

El pequeño comenzó practicando con un simple mecate hasta que, con sus ahorros, compró su primera soga. Inspirado por un vecino que realizaba la técnica, Ismael perfeccionó sus habilidades viendo videos y practicando a diario después de la escuela.

Su destreza incluye meterse y salirse de la soga, aunque reconoce que lo más difícil son las pasadas y el came. Su sueño es llegar a las grandes ligas y amarrar toros en los redondeles.