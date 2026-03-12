Niño se prepara para dejar en alto a Costa Rica en competencia internacional de deletreo

La competencia Ibero Deletreo se realizará en Panamá y consta de tres fases eliminatorias.

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Thiago Vega es un niño de Alajuelita que cursa apenas cuarto grado y se prepara con disciplina e ilusión para representar a Costa Rica en el concurso Ibero Deletreo, que se realizará en Panamá.

Aunque su materia favorita son las matemáticas, las palabras también son parte de su mundo y ha demostrado un talento excepcional para deletrear términos complejos.

Su familia lo apoya incondicionalmente en esta aventura que lo llevará a competir con estudiantes de otros países.