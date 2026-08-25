Niño queda en estado crítico tras accidente de tránsito

Un niño menor de 8 años quedó en condición crítica luego de sufrir un accidente de tránsito la tarde de este martes en el sector de El Guarco, en Cartago.

De acuerdo con la información preliminar de la atención, el incidente involucró la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

Niño sufrió politrauma tras el accidente

Los cuerpos de emergencia atendieron al menor, quien presentó politrauma crítico como consecuencia del accidente.

Tras recibir atención en el lugar, los socorristas trasladaron al niño al Hospital Max Peralta, en Cartago, para que recibiera atención médica especializada.

Una unidad atendió la emergencia

Para atender el accidente, se desplazó una unidad básica de atención.

El caso ocurrió durante la tarde de este martes en El Guarco de Cartago.

De momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la colisión ni sobre el estado actualizado del menor.

La información corresponde a un reporte preliminar de la atención de emergencia y podría actualizarse conforme las autoridades brinden nuevos datos.

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