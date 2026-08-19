Niño que cayó desde el piso 12 se encuentra en condición delicada

Un niño de 12 años se encuentra en condición delicada luego de caer desde el piso número 12 de una torre residencial en Rincón de Sabanilla, San Pablo, Heredia, en un incidente que generó desesperación entre los vecinos del sector.

El menor cayó desde una altura superior a los 10 metros, lo que le provocó múltiples lesiones en su cuerpo, según los primeros reportes de las autoridades.

Agentes de la Policía Municipal de San Pablo resguardaron al niño y lo escoltaron hasta el Hospital de Heredia, donde permanece hospitalizado en estado crítico mientras los médicos evalúan su evolución.