Líquido caliente deja a niño gravemente quemado

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un niño de tan solo 4 años sufrió graves quemaduras en el 20% de su superficie corporal tras un incidente con líquido caliente ocurrido en Santa María de Dota, San José.

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Quemaduras de segundo y tercer grado

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el menor presentaba quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que lo atendieron los cuerpos de emergencia.

Traslado en condición crítica

El menor se trasladó en condición crítica al CAIS de Tarrazú para recibir atención médica.

La emergencia se atendió por una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense.

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