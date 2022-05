Policía cree que el pequeño intentaba armar un columpio con la soga. El menor no se encontraba bajo la supervisión de ningún adulto y estaba solo a altas horas de la noche. Ocurrió en Colombia.

El martes 3 de mayo, una terrible noticia sacudió al conjunto residencial de San Mateo, en Soacha, Colombia, luego de que un grupo de vecinos descubriera a un pequeño niño colgado de una correa que utilizaba para sacar a pasear a su mascota. Así lo informaron medios colombianos.

El hecho se suscitó entre las 9.00 p. m. y 10.00 p. m., cuando los residentes del lugar hallaron al menor, sostenido y aún con vida.

Rápidamente, pidieron ayuda al vigilante del complejo y trasladaron al pequeño a un centro de salud asistencial.

Desafortunadamente, el niño llegó con muerte cerebral, estado en el que estuvo hasta el último viernes 6 de mayo, día en el que falleció.

Según contaron algunos vecinos a la Policía de Infancia y Adolescencia de Soacha, ente encargado del caso, el infante no vivía en los condominios, pero sí su padre, a quien iba a visitar constantemente.

Las autoridades creen que el niño, que se encontraba sin la supervisión de un adulto a altas horas de la noche, intentó hacer una especie de columpio con la soga, hecho que, finalmente, salió mal y acabó con su vida.

No obstante, las autoridades aún no descartan otros posibles causales de la muerte del menor, mientras investigan las razones por las que el niño no se encontraba en compañía de ninguno de sus padres cuando se suscitó el hecho.