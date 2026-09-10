Niño de 8 años gana concurso y se convierte en presentador por un día en canal de televisión

Luca Cruz, de 8 años, ganó un concurso televisivo que le permitió ser presentador por un día. El niño grabó un video casero donde entrevistaba a miembros de la fuerza pública y fue seleccionado como el tercer ganador del certamen.

El menor manifestó su entusiasmo por conocer el canal de las historias tras su experiencia frente a las cámaras.

Su madre, Rebeca Fallas, reveló que Luca disfruta del teatro y que fue ella quien lo motivó a participar al ver el anuncio del concurso.

El niño expresó sentir un poco de nervios y mucha emoción durante su jornada como presentador.