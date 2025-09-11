Un niño de seis años fue la víctima colateral en una reciente balacera en Oreamuno de Cartago, la noche de este martes.

Versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Al parecer, el menor estaba con su padre en un carro, cuado estos fueron abordados por dos sujetos en motocicleta y sin mediar palabra alguna, les disparan en varias ocasiones. El hombre resultó fallecido, mientras que el niño recibió un impacto en el brazo izquierdo.

Salud del menor

Tras el hecho, fue trasladado al Hospital Max Peralta, para su respectiva valoración. Se encuentra estable.

Indentificación de las víctimas

Fallecido: Masculino de apellido Ramírez, de 32 años.

Herido: Menor de 6 años.

El caso se mantiene en investigación.