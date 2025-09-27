La Cruz Roja Costarricense atiende en este momento la caída de un niño de 6 años a una alcantarilla en Purral de Goicoechea, San José.

Despliegue de unidades de rescate

Al sitio se desplazaron unidades de soporte básico, soporte avanzado y una unidad de rescate, debido a la complejidad de la emergencia.

También, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos atiende la escena.

Condiciones complicadas por la lluvia

La situación ocurre en medio de fuertes lluvias en la zona, lo que dificulta las labores de búsqueda y rescate.

Noticia en desarrollo