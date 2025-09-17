La ciudad de Medellín está conmocionada por la muerte de Nairkel, un niño de 4 años que falleció tras ser víctima de una brutal golpiza propinada por su padrastro, identificado como alias “Lámpara”, miembro de la estructura criminal Los Mondongueros en Colombia.

El alcalde de la zona, Federico Gutiérrez confirmó a través de su cuenta de X que el menor murió el 16 de septiembre de 2025, luego de luchar durante tres días en el Hospital General de Medellín.

“No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas acabaron con su vida. Fue asesinado. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños”, expresó el mandatario local.

Padre del niño exige justicia

Un día antes de confirmarse el fallecimiento, el padre biológico del pequeño se pronunció y pidió justicia contra el agresor, a quien señaló como el responsable directo del atroz ataque.

Padrastro enviado a prisión

Ese mismo 16 de septiembre, un juez ordenó el envío a prisión de alias “Lámpara”, a quien se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar.

En el momento de la audiencia aún no se conocía la muerte del niño, por lo que el proceso judicial deberá avanzar con la actualización de los cargos.

El criminal no aceptó las acusaciones, lo que generó aún más indignación en la comunidad de Medellín, que pide justicia y mayores medidas de protección para los menores de edad.