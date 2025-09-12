Pasadas las 5:00 p.m. de este jueves, la Cruz Roja Costarricense acudió al sector de Barrio Lechero, en Los Chiles, tras recibir el reporte de un menor de 12 años que habría sufrido una descarga eléctrica por un cable de alta tensión.

A su llegada, los equipos de emergencia confirmaron la situación y encontraron al menor en paro cardiorrespiratorio. Se realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero lamentablemente falleció en el lugar, sin presentar signos vitales.

Las autoridades continúan en el sitio para investigar las circunstancias del accidente y garantizar la seguridad de la zona.

Esta es una noticia en desarrollo.