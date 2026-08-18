Niño cae desde el piso 12 de un edificio

Un menor de 12 años sufrió una grave caída desde el piso 12 de un edificio de apartamentos ubicado en el condominio Altamira, en Rincón de Sabanilla, San Pablo de Heredia.

La emergencia fue reportada a la 1:27 p. m. de este lunes, según informó la Cruz Roja Costarricense.

Niño sufrió amputación

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el menor fue localizado con politraumatismos y se encontraba consciente, pero desorientado.

Además, los socorristas confirmaron una amputación de la extremidad superior izquierda producto del accidente.

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Emergencia se mantiene en desarrollo

Dos unidades de la Cruz Roja atendieron la emergencia y permanecen en el sitio.

Por el momento, no se han confirmado las circunstancias que provocaron la caída ni se ha informado sobre su traslado o condición médica posterior. La atención se mantiene en desarrollo.

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