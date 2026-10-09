Balean a un niño y a un hombre en el corredor de una casa

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un niño de 10 años y un hombre de 32 resultaron heridos por impactos de arma de fuego la noche de este jueves en el sector de Corazón de Jesús, en Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron este jueves después de las 6 p. m., cuando ambas personas se encontraban en el corredor de una vivienda.

Niño y hombre heridos

Al parecer, desde una motocicleta dispararon hacia la vivienda, impactando al menor en el brazo izquierdo y al hombre en ambas piernas.

Ambos heridos se trasladaron a un centro médico para recibir atención.

De momento, no se reportan personas detenidas por este caso, que se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.

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